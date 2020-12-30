В краевом дворце единоборств «Самбо», закладка которого состоялась в феврале 2017 года, сегодня состоялась церемония по факту завершения строительно-монтажных работ. После ввода объекта в эксплуатацию и монтажа спортивного оборудования, он станет базовым региональным центром для подготовки профессиональных спортсменов по дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо.

В здании площадью около 5 тысяч квадратных метров размещены универсальный спортивный зал с трибунами на 1200 зрителей, специализированные помещения для различных видов единоборств, спортивные залы с раздевалками и душевыми. Также здесь предусмотрены комфортные тренерские, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.

— Наши юные спортсмены с нетерпением ждут открытия дворца единоборств. Сейчас мы можем открыто говорить, что уже вышли на финишную прямую — впереди административная работа, получение лицензии и оформление всех необходимых документов. После официального торжественного открытия дворец единоборств станет точкой спортивного роста и центром притяжения для многих ребят. Я уверен, что в этих стенах вырастут сильнейшие спортсмены края, страны и мира, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.

После ввода в эксплуатацию, спортивное сооружение будет носить имя родоначальника отечественного дзюдо и одного из основателей борьбы самбо Василия Ощепкова. Такое решение принято по итогам краевого голосования. Спортивная общественность региона с большим уважением относится к Василию Ощепкову. Ежегодно в регионе проходят всероссийские соревнования по дзюдо памяти этого спортсмена.

Для всех без исключения поклонников единоборств это легендарная личность. Отметим, что дворец единоборств построен в рамках масштабной программы по улучшению социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Средства выделены в рамках федеральной субсидии по направлению развития социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.