Врачей и медработников больниц и поликлиник пригласили накануне в Хабаровский краевой музыкальный театр. В рамках акции «Доктор, теперь вы к нам» для них прошел показ мюзикла «Обыкновенное чудо». Перед спектаклем по поручению врио губернатора края прошла церемония награждения лучших сотрудников. Награды вручил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Государственную награду за борьбу с Covid-19 «Орден Пирогова», учреждённый Президентом России, получил заведующий инфекционным отделением «Городской клинической больницы №10» Игорь Юрасов. Медучреждение с марта этого года работает в режиме главного коронавирусного госпиталя региона. С начала пандемии помощь здесь получили около 9 тысяч человек.

Почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ награждены врач клинической лабораторной диагностики Центра по профилактике и борьбе со СПИД Людмила Григорьева и старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Наталья Рахманина. Благодарности Министра здравоохранения РФ получили 22 медицинских работника. Медалью «За жертвенной служение» награждены акушерка обсервационного отделения Перинатального центра Анастасия Бобылева и заведующая акушерским обсервационным отделением Перинатального центра Ольга Суэтова. Благодарности и благодарственные письма врио губернатора Хабаровского края получили более 40 медицинских работников.

— Из-за пандемии коронавируса мы не смогли провести торжественное собрание ко Дню медицинского работника, поэтому собрались сегодня, в преддверии Нового года, когда ситуация стала немного легче. От имени Михаила Владимировича Дегтярева поздравляю вас с заслуженными наградами, желаю вам, вашим семьям и близким здоровья. Вы все — настоящие герои, которые каждый день спасают жизни людей. Огромное спасибо за ваш труд. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть пандемию коронавируса, — сказал Евгений Никонов.

Всего в Хабаровском крае в «красной зоне» ковидных госпиталей сегодня работает 761 врач и 2061 медицинская сестра. В поликлиниках пациентов с диагнозом COVID-19 обслуживают 369 врачей и 561 медицинская сестра. На скорой помощи дежурство несут 136 врачей, 756 сотрудников среднего медицинского персонала, 490 водителей.

Всего помощь заболевшим COVID-19 оказывают свыше 5 тысяч медработников.