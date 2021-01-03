337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 301 человек. При этом летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 230

Хабаровский район — 32

Комсомольск-на-Амуре — 6

Комсомольский район — 6

Советская Гавань — 1

Солнечный район — 3

Советско-Гаванский район — 22

Николаевский район — 1

Комсомольский район — 1

Нанайский район — 1

Амурский район — 2

Нанайский район — 8

Охотский район — 6

Бикинский район — 1

Вяземский район — 14

Николаевский район — 4

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3234 койки. Свободно 1890. На лечении находится 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 3966 человек. В том числе 1890 — стационарно, 2076 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35756 случаев Covid-19. 31 491 человек выздоровело.