337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 301 человек. При этом летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 230
Хабаровский район — 32
Комсомольск-на-Амуре — 6
Комсомольский район — 6
Советская Гавань — 1
Солнечный район — 3
Советско-Гаванский район — 22
Николаевский район — 1
Комсомольский район — 1
Нанайский район — 1
Амурский район — 2
Нанайский район — 8
Охотский район — 6
Бикинский район — 1
Вяземский район — 14
Николаевский район — 4
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3234 койки. Свободно 1890. На лечении находится 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 3966 человек. В том числе 1890 — стационарно, 2076 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35756 случаев Covid-19. 31 491 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 03.01.2021в 11:08. В рубриках: Медицина.
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