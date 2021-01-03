В Хабаровском крае запущен новый онлайн сервис для работодателей и соискателей работы. Центр занятости населения Хабаровска внедрил систему «Персональный менеджер». Она предоставляет индивидуальное сопровождение работодателя по подбору подходящих кадров. В декабре специалисты провели пять тестовых собеседований. В полную силу система заработала с января.

— В условиях пандемии дистанционный формат взаимодействия очень удобен, так как позволяет экономить время и сводить к минимуму личные контакты. В центре занятости населения Хабаровска создано рабочее место для проведения онлайн собеседований работодателей с соискателями. Гражданин, не имеющий самостоятельной технической возможности подключения, всегда может обратиться к специалисту центра для организации онлайн собеседования с работодателем, — отметили в комитете по труду и занятости населения края.

В таком формате работодатели могут подобрать персонал в том числе и за пределами Хабаровского края. Также можно получить консультацию о возможности и порядке участия в региональной программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

В настоящее время специалисты Центра занятости проводят работу по информированию работодателей о преимуществах системы «Персональный менеджер». Подробную консультацию по участию в программе можно получить по телефону: (4212) 76-08-78.

В дальнейшем систему «Персональный менеджер» планируется внедрить во всех Центрах занятости населения Хабаровского края.