Люблю ли я выпить пару-тройку рюмочек водки, да под холодец? Вопрос, конечно, риторический, кто же откажется, особенно, если начинаешь размышлять о евреях из мадьярской среды, в хорошем смысле слова.

Помню, из детства, на каждом углу, не понимая смысла, мои ровесники, да и я в том числе, в своих играх бегали и орали довольно таки распространённые тогда фразы, например, «бей жидов – спасай Россию», или такое, «если в кране нет воды – значит, выпили жиды».Взрослые не мешали, так как понимали суть детских игр,эту тему войны лучше не трогать, не надо давить на больной мозоль. И какое теперь это «жидовское отродье»?

Оказывается, тогда для многих из нас слово жид не имело ничего общего с людьми, евреями, особенно из числа мадьяр! Так дети, проживавшие не только в деревне Погорельцы, но и во всей округе на границе трёх республик, называли на местном диалекте птиц, а точнее, то воробьёв! Слово воробей вообще не употреблялось. Когда прилетала стая воробьёв, говорили, что «жиды прилетели».

Как раз в разгар всех тех детских игрищ с 1974 года меня в 12 лет родители и определили учиться в украинско-еврейскую школу города Чернигова, сегодня Украина, через дорогу, из окна видать рукой подать, далее располагался частный сектор. Так что школа была рядом. И только здесь я узнал настоящую цену слову жид.

— Дети, сегодня в нашем 6-Б классе новый ученик, Роща Сергей Алексеевич,- учительница математики, преклонных лет, классный руководитель Анна МоисеевнаБеккер стояла рядом со мной у доски на обозрении у всего класса, уже неделю, как дети учились, и им было интересно такое отвлечение, сидели тихо.Всё же так лучше, чем отвечать домашнее задание,- сейчас мы определим ему свободное место.

— Анна Моисеевна, можно, чтобы он сидел со мной за одной партой? Ведь мы с ним знакомы с летних каникул,- старая знакомая девочка скрипачка Лиза, сидевшая за второй партой в центре с левой стороны, так волновалась, что стёкла её очков покрылись испариной.

— Нет, Лиза, ничего не получится, у него, в отличие от тебя, со зрением всё нормально,- окончательное решение не подлежало обсуждению.

Наступила полная тишина. Свободное место оказалось только одно, на предпоследней парте, по левому ряду, если смотреть на классную доску, справа и, моим соседом по левую руку на пять лет стал Вовка Пьютин, ударение на «и». Раньше я его не видел, наверное, живёт ближе к Кордовке в том новом доме. Он сидел возле окна и на меня никакого внимания не обращал, был занят своим делом. Сзади последняя парта стояла пустой, никто не пришёл. И зачем ему столько спичечных коробок? Я никогда не видел, чтобы так лихо счищали серу со спичек в дырку небольшой коробочки, обмотанную синей изолентой.

— Сейчас, твари, у меня все попляшете,- приговаривал Вовочка, заглядывая в приоткрытую им раму окна, привязывая непонятную мне нитку,- сейчас я вам устрою!

На подоконник с обратной стороны прилетели птички, много птичек, и все начали клевать зёрна пшена, которое там лежало.

— Смотри, сколько жидов и, ведь ничего не боятся,- отважился я высказать свою причастность к его делу, но, лучше бы я эти слова не говорил!

— Ты чё, пацан, не из наших будешь,- Вовка Пьютин уставился на меня обозлёнными глазами,- фашист?

Тут он на время оставил своё занятие, несколько минут пыхтел, от злости слюной обрызгал парту, ждал, пока кого-нибудь вызовут отвечать по домашнему заданию, чтобы потом продолжить говорить мне гадости. К доске вызвали меня. Я облегчённо вздохнул, до сих пор не понимая, в чём меня начал обвинять мой сосед по парте.

На доске пример решил быстро, получил первую пятёрку в новой школе, среди новых для меня одноклассников. Как потом оказалось, на 24 человека я был один русский, а все остальные мальчики и девочки евреи.

— Теперь расскажи нам немного о себе,- начала Анна Моисеевна,- откуда к нам приехал, какие интересы, рассказывай, не стесняйся.

И я рассказал, что приехал из деревни, где окончил пять классов, пока родители сначала учились в институте, потом были в командировке в Сирии, потом строили радиозавод, теперь там работают, инженеры по радиоэлектронике и, как только от завода получили комнату в коммунальной квартире, забрали меня к себе, в город. Хожу в бассейн на плавание. Во время рассказа косил глаз на своего соседа по парте, а тот внимательно слушал и молчал. Наступила перемена, потом ещё четыре урока и домой. Впечатлений от первого дня пребывания в украинско-еврейской школе было много!

Домой по школьным коридорам шли вдвоём с Лизой, ведь кроме ещё своего соседа по парте я толком никого и не знал. На выходе из школы нас встретил дедушка Лизы, артист местного театра, мой учитель по живописи, игре на скрипке, гитаре, аккордеоне, баяне, балалайке и другим премудростям творчества.

Со слов дедушки, ученик я был способен, получалось всё легко и просто, мать даже шутила, что этот артист нас скоро разорит с покупками скрипки, гитары, мольберта, деньги немалые, ставить и класть,их было уже некуда в комнате на двадцать квадратов. Как потом выяснилось, его старший сын работал на музыкальной фабрике директором по сбыту музыкальных инструментов. Но, отец сказал, что мы не в обиде, спасибо, что научил, не каждому так повезёт.

— Дедушка, представляешь, что сегодня произошло,- Лиза вся была в таком диком восторге от происшедших в классе событий, щебетала так весело, как те птички, которых на перемене Вовка Пьютин подорвал своим взрывпакетом,- а Сергей и говорит ему, зачем ты жидов подорвал? Что тут началось! Вовка начал обзывать Сергея фашистом и другими нехорошими словами, даже матерился по матери! Учительница географии пребывала в шоке! Пришла Анна Моисеевна! Дедушка, представляешь, что выяснилось? Оказывается, в деревне, где живут родственники Сергея этих птичек, называют не воробьями, а жидами! Хохотали все дети класса, у Анны Моисеевны даже появились слёзы на глазах и, только Вовка сидел озадаченный такой головоломкой.

— Сергей, скажи, а когда разобрались с этими птичками, Вовка извинился за свои нехорошие слова,- тут я не знал что ответить, промолчал.

Дошли до пешеходного перехода, дождались зелёного светофора, перешли дорогу и, пошли обратно, но уже с другой стороны улицы имени Тараса Григорьевича Шевченко. Шли молча, Лиза думала о чём-то своём, дедушка разговаривал, как я понял, с товарищем по работе, шедшим в нашем направлении.

Вся улица с обеих сторон была усажена каштанами, бывает, что сверху падают, прямо на голову и правильно было бы улицу назвать, например, «Каштановая». По правую сторону школы нашу улицу пересекает улица Красноармейская, там растут только вишни, а по левую сторону улица с абрикосами имени 1 Травня, с украинского на русский язык 1 Мая.Параллельно нашей улице, за частным сектором улица имени Якова Свердлова, там только груши, костянка, спасовская, дуля и другие сорта. Так молча и дошли до моего коммунального дома. Дедушка сказал мне, что сегодня вечеромприходить в 19.00, будут занятия по живописи,и они с Лизой пошли к себе домой. Я поднялся в нашу коммунальную квартиру на третий этаж.

Возле окна общей на шесть семей кухне сидел отец и курил свои «Столичные».У него всё было столичное, не только сигареты, но и водка, и сосиски, и сардельки, и хлеб и ещё много чего другого.Помыв быстро руки, из кастрюли налил себе борщ, положил туда котлету, быстро всё проглотил и запил компотом из абрикосов и вишен. Да, надо пойти на улицы и ещё собрать, ведь всё даром, денег платить не надо, потом мать ещё сварит компот. Вкусно!

Отец закончил курить, собрался уходить спать, ведь только что приехал с командировки, был в Казахстане, там, где в космос запускают разные штуки. Завод ведь на космос работает! Но это большой секрет.

— Папа, скажи, а кто такие жиды? Тут сегодня в школе казус произошёл, потом разобрались,- и я рассказал отцу всё, что было, и про фашиста не забыл, и о Вовкином взрывпакете, и погибших десяти, теперь уже воробьях, и, как дети потом их хоронили.

Отец опять сел, достал из пачки сигарету, закурил. Рассказал про командировку в Сирию, там недалеко еврейское государство Израиль, город Иерусалим, упомянул Римскую империю, казнь Иисуса Христа, но для меня эти истории не были главными.

— Когда была война, немцы евреев называли юда, от человека Иуда, кто предал Иисуса Христа. Получается такая взаимосвязь: иуда – юда — юд, а у нас из юд получилось жид,- мы оба рассмеялись, потом, выпустив кольцами сигаретный дым, у отца это получалось красиво, продолжил меня смешить,- когда была война с Наполеоном, и французы стали отступать, они обращались к крестьянам на своём языке. По-ихнему, в переводе, значит, дорогой друг, а на французском языке звучит шерами. Крестьяне не могли понять, что от них хотят и, от шерами произошло ругательное слово «шаромыжник», так стали звать французов, а далее спустя годы потом и тех, кто желает всё получить даром, ничего не делая,- смеялись долго, после чего отец сказал,- да, велик и могуч русский язык.

— А зачем меня отдали именно в эту школу?- не удержался я от появившегося только что вопроса.

— Здесь рядом, да ещё есть одна история, как ты говоришь, про жидов, не про воробьёв, а про людей,- так как мне сегодня не надо идти на тренировку, а до вечера ещё далеко, то я уселся слушать. Все соседи были или на работе, или уехали в деревни копать картошку. Тишина.

— Так вот, слушай,- и отец начал свой рассказ,- в 1941 году, а мне тогда было четыре года, началась война, и через нашу деревню Тополёвка, где жили мои родители, проходили беженцы, это те люди, кто бежали от войны. В основном это были евреи, как ты говоришь, жиды. В этот раз мадьяры, то есть венгры, евреи, которые родились в Венгрии. Сегодня не принято плохо говорить о венграх и венгерских солдатах. Вот я был в командировке в Воронеже, на заводе, так там есть большое венгерское кладбище, захоронены венгерские солдаты. Местные сказали, что из-за этого венгерского кладбища Воронежу и не дают звание город-герой. Но это так, к слову. Факты говорят о том, что много наших людей они убили, пока воевали за Гитлера. Так вот, мадьяры есть разновидность венгров. На русском языке страна Венгрия, а на украинском – Угорщина. И вот тогда, в 1941 году, у одной мадьярской семьи заболел мальчик, мой ровесник. Тогда твои дедушка Пётр и бабушка Лукерья, а мои отец и мать приютили их больного мальчика, а его родители ушли дальше, в сторону Стародуба. Его родители за ним так и не вернулись, наверное, погибли. Говорят, что расстрелы проводили венгерские солдаты, за Семёновкой, кажется, село Карповичи. Возможно, что и их там расстреляли. А мальчик стал мне названным братом. Сегодня этот мальчик директор этой школы, где ты учишься. Он окончил Черниговский педагогический институт, работал учителем истории, теперь директор школы, коммунист. Да и мы, как видишь, живём в еврейском квартале Красный мост. Здесь только венгерские евреи, мадьяры. Ещё есть русско-еврейская школа, там больше поляков и чехов. Ладно, иди, делай уроки,- отец докурил сигарету и пошёл спать.

Уроки я ходил делать в городскую библиотеку имени Николая Островского, на грушевую улицу, в читальный зал.Там работала мамина подруга, тётя Лида Емельяненко. И мне хорошо, и для библиотеки читатель. Возвращаясь, домой, собрал в авоську груш и абрикос, для компота.

Утром, на входе в школу, меня встретил Вовка Пьютин, извинился за вчерашние оскорбления. Я понял, что здесь без нравоучений дедушки Лизы не обошлось. Да, дружно живут эти люди и, хорошо понимают, кто их спас, на своей земле приютил и накормил, дал работу и обеспечил все права гражданина страны Советов.

И мне стало стыдно не только за себя, но и за своих ровесников по деревенским играм, ведь евреи не жиды, а такие люди, как и все на нашей планете Земля.

По чёрно-белому телевизору «Рекорд-312» показывали мультики: «Ребята, давайте жить дружно!».

08 января 2021 года.

Сергей Роща