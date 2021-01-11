Лесные инспекторы проводят профилактические мероприятия по выявлению незаконных рубок деревьев.

Ежегодно в декабре – январе государственные лесные инспекторы края и сотрудники правоохранительных органов проводят патрулирование в лесах для пресечения незаконной рубки хвойных деревьев.

— Для проведения операции «Елочка» созданы мобильные группы. В их состав входят работники лесничеств, комитета лесного хозяйства Правительства края, сотрудники правоохранительных органов. Патрулирование проводится на территории лесного фонда во всех районах края. Особое внимание уделяется участкам, прилегающим к дорогам, а также «молоднякам», – отметили специалисты отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах комитета лесного хозяйства.

Напомним, рубка лесных насаждений, в том числе новогодних елей, без разрешительных документов ЗАПРЕЩЕНА. Помимо возмещения ущерба, причиненного лесам незаконной рубкой, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, если нанесенный лесам ущерб не превышает 5 тысяч рублей, то предусмотрен административный штраф на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей; на юрлиц – до 500 тысяч рублей. В случае, если причиненный лесному фонду ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушители несут уже уголовную ответственность.

Кроме того, в период с 30 ноября лесные инспекторы совместно с правоохранительными органами проводят патрульно-рейдовые мероприятия «Лес». На сегодняшний день выявлено 10 фактов незаконных рубок лесных насаждений объемом 211 куб. м. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила свыше 881 тыс. руб. В восьми случаях нарушители были установлены. По всем фактам незаконных рубок составлены акты о лесонарушении и направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

Также с целью выявления незаконного оборота и транспортировки древесины, правильности заполнения сопроводительных документов осуществляется круглосуточная работа по проверке лесовозов. Всего проверено 2367 лесовозов. По выявленным фактамвозбуждено 96 административных дел за транспортировкудревесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа. Вынесено 56 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них по 37 случаям назначено административное наказание в виде предупреждения, по 19 – административные штрафы в размере 3,6 млн руб.

Профилактические рейды в лесах лесная охранапроводит и в новогодниепраздники. К концу января будут подведены окончательные итоги проверок.