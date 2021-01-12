Грантовый фонд конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в этом году составит 100 миллионов рублей. С предложением увеличить объем выделяемых из краевого бюджета средств на 25 миллионов рублей в декабре прошлого года выступил врио губернатора Михаил Дегтярев.

— Система поддержки социально значимых инициатив через развитие территориального общественного самоуправления действует в крае с 2016 года. Такая форма позволяет гражданам в короткие сроки самостоятельно реализовать проекты по улучшению качества жизни с привлечением краевых средств. В основном гранты направляются на строительство детских и спортивных площадок, хоккейных коробок, футбольных площадок, установку спортивных тренажеров, ремонт дворовых уличное освещение, создание скверов и парков, реставрацию памятных мест и другие проекты. В этом году планируется распределить 5 миллионов рублей среди ТОС, являющихся юрлицами, еще 95 миллионов – направят на проекты ТОС, не зарегистрированных в качестве юридических лиц, — пояснили в главном управлении внутренней политики.

Прием документов от муниципальных образований продлится до 27 января 2021 года. Максимальная сумма гранта не может превышать 750 тысяч рублей для ТОС, не зарегистрированных в качестве юридических лиц и 1,5 миллиона рублей для ТОС, которые являются юридическим лицом.

Заявления и документы принимаются по почте 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края (отдел развития территориального общественного самоуправления). Подать документы лично (на бумажном и электронном носителе) можно в каб. 710 в рабочие дни с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для консультации со специалистами 8 (4212) 30-16-28. Более подробная информация размещена на сайте главного управления.