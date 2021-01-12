Сегодня бензопилы гудят на улицах Гайдара, Льва Толстого, Лейтенанта Орлова и Тихоокеанской – работники МБУ «Горзеленстрой» дают вторую жизнь старым тополям и вязам. Как рассказала директор предприятия Зоя Русина, до конца марта предстоит омолодить 1000 деревьев и еще 500 – в ноябре текущего года.

«С санитарной, омолаживающей и формовочной обрезкой мы пройдем по всем районам города. Традиционно начинаем с центральных городских магистралей и прилегающих к ним улиц. Будем работать и на улице Дзержинского, и на Волочаевской, и на Пионерской, на Руднева, Ворошилова, Панфиловцев и на многих других участках – везде, где того требует состояние деревьев», — сообщила она.

Ранней весной и в начале осени озеленители будут заниматься высадкой молодых саженцев.

«Мы запланировали пополнить зеленое убранство краевой столицы 3200 деревцами и 1,5 тысячами кустарников. 30% посадок составят хвойные породы деревьев, 30% — цветущие, а остальное – лиственные. Весь посадочный материал выращен в питомнике «Горзеленстроя». Саженцы – крепкие, полностью адаптированные к условиям местного климата, с отличной приживаемостью», — рассказала Зоя Русина.

Не забыли на предприятии и о цветочном наряде для Хабаровска. К маю в теплицах горзеленстроевцы вырастят более 600 тысяч цветов десятков сортов и расцветок: 450 тысяч – по муниципальному заказу и еще свыше 150 – по заявкам предприятий и организаций. Как обычно, первые душистые вестники весны появятся на улицах и клумбах города в канун празднования Дня Победы.