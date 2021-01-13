Сегодня в правительстве края состоялось очередное заседание штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Как отметил заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, первые рабочие дни после праздников показали, что число пациентов в ковидных госпиталях вновь начало расти. Причём увеличилась доля пациентов с тяжёлым течением болезни. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— У нас сегодня только с подтверждённым диагнозом Covid-19 на аппаратах ИВЛ находится 55 человек. Все они в тяжёлом состоянии. Мы в крае за 3 дня приросли на 6% по занятым койкам в больницах края. Ситуация остаётся напряжённой. У нас нет оснований говорить, что коронавирус отступает. Регион стабильно входит в ТОП-10 регионов по новым случаям заболевания, — отметил Евгений Никонов.

На сегодняшний день в 20 медицинских организациях края развёрнуто 3189 мест для лечения больных с коронавирусом и подозрением на Covid-19. Занятость коечного фонда по краю составляет 63,6%, количество свободных мест в больницах составляет 1160. По словам главы Роспотребнадзора, в доле заболевших увеличилось количество пациентов старше 65 лет. По мнению эпидемиологов, этому скорее всего поспособствовали новогодние каникулы, в ходе которых жители активно встречались со своими пожилыми родственниками.

Кроме того, участники штаба отметили, что во время каникул значительно снизился показатель тестирования населения и доля бессимптомных носителей вируса резко снизилась. На заседании штаба и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко сообщил, что в регион поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V».

— Вчера поздно вечером мы получили 2042 дозы вакцины. Начинаем в кратчайшие сроки её использовать. На сегодняшний день у нас в крае уже привито 3200 человек. Мы готовы расширять географию вакцинации в Хабаровском крае, — сказал Юрий Бойченко.

Расширена будет не только география вакцинации, но и увеличен охват населения. Помимо медработников прививки уже ставят специалистам социального обслуживания населения. Следующими в списке вакцинируемых по приоритету идут учителя, сотрудники МФЦ, волонтёры, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.

Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 38 579 случаев COVID-19, выздоровело – 33 857 человек. Сейчас на лечении находится 4 518 человек, из них стационарно – 2029, амбулаторно – 2489.