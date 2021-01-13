В школах Хабаровского края началась третья четверть. К занятиям приступили около 149 тысяч учащихся. 372 школьника переведены на дистанционное обучение по заявлению родителей. Закрытых классов по причине заболеваемости COVID-19 и ОРВи не зафиксировано. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В третьей четверти школьники края примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который начался 12 января. Также у ребят будет возможность испытать себя во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Для юных исследователей и изобретателей в крае пройдет этап конкурса «Большие вызовы», а на региональном этапе конкурса «Без срока давности» можно выразить своё отношение к событиям Великой Отечественной войны.

Краевые техникумы и колледжи, подведомственные минобрнауки и располагающиеся в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, продолжают работать в дистанционном режиме до особого распоряжения, либо с использованием смешанных форм обучения. Учреждения СПО, подведомственные другим структурам, например ХГМК или ХККИ, работают в соответствии с решениями своих учредителей. Остальные техникумы и колледжи, расположенные в муниципальных районах края, работают с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в очном режиме.

Студенты университетов с 9 января вышли на промежуточную сессию