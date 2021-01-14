Первая рабочая неделя после окончания новогодних каникул в краевой столице отметилась снижением количества обращений в скорую помощь. Так, в течение двух последних суток специалисты фиксируют до 750 вызовов – это самые низкие показатели с начала пандемии.

— Ежедневно по Хабаровску работает более 50 бригад. В пиковые моменты пандемии коронавирусной инфекции в октябре и ноябре 2020 года количество вызовов достигало 2 тысяч в сутки. Впервые за долгое время эта цифра сократилась до 750 вызов, — рассказал Виталий Пустовой, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Хабаровска.

Как сообщили в краевом Минздраве, скорая медицинская помощь работала в выходные и праздничные дни. За первые дни нового года машинами скорой медицинской помощи по всему региону было обслужено 18 221 вызов. Из них в Хабаровске – 11 494, в Комсомольске-на-Амуре – 2 412. Среди причин вызовов скорой помощи не только случаи заболевания COVID-19, но и травмы, дорожно-транспортные происшествия, алкогольное опьянение, обморожение и роды.

По данным ведомства, в Хабаровском крае сейчас наблюдается очень зыбкое плато по заболеваемости с тенденцией к снижению. На лечении находятся свыше 4,3 тысяч человек. В регионе развернуто почти 3,2 тысячи коек. Загруженность коечного фонда составляет 63%. Отмечено увеличение тяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Особенно уязвимы пожилые граждане, люди с сопутствующими заболеваниями: с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания. Поэтому очень важно всем группам населения соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 188 случаев Covid-19. 34 622 человека выздоровели.