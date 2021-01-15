Накануне в Хабаровске прошел очередной совместный рейд сотрудников комитета по управлению Железнодорожным районом города с судебными приставами и налоговой инспекцией. Его целью было взыскание имущественных налогов с физических лиц по месту проживания должников и снижение недоимки по налоговым платежам в территориальный и городской бюджеты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

У одного из должников, не уплатившего 180 тысяч рублей транспортного налога, судебные приставы-исполнители арестовали самосвал «HinoProfia» 1981 года выпуска. Второй неплательщик по такому же налогу, пообщавшись с участниками рейда, дожидаться ареста имущества не стал и полностью оплатил задолженность в 74 тысячи рублей.

Как сообщила начальник отдела городского финансового департамента Юлия Шишова, в прошлом году в ходе 138 таких рейдов была проведена работа с 3397 хабаровскими автовладельцами, не уплатившими своевременно транспортный налог. В результате в региональный и муниципальный бюджеты была возмещена недоимка в 1 миллион 286 тысяч рублей.

Напомним, что срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истек 1 декабря 2020 года. Наличие задолженностей влечет за собой начисление пени, назначение налоговыми органами требований, обращения в суд, возбуждение исполнительного производства, наложение ареста на имущество должника и ограничение выезда за пределы России. Избежать всех этих весьма неприятных ситуаций поможет своевременная уплата налогов.