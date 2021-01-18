В рамках подготовки к массовой вакцинации населения от коронавируса в Хабаровском крае, регион получил 21 600 доз препарата «Спутник V» — это самая большая партия с момента начала прививочной кампании. Её доставили самолётом из Москвы в специальных термоконтейнерах. Это обязательное требование транспортировки, так как препарат требует соблюдения строгой холодовой цепочки не выше -18 градусов. После разгрузки авиационного борта вакцину направили на лекарственный склад «Краевой клинической больницы №1 им. Сергеева». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Рефрижераторный контейнер у нас подключён к электросети. Здесь постоянная температура воздуха около -21 градуса. Мы полностью обеспечиваем требования по соблюдению температурного режима при хранении вакцины «Спутник V». У нас она будет находиться до момента передачи в лечебные учреждения, которые ведут вакцинацию, — сказал главный врач ККБ №1 Владислав Рудман.

В вакцинации участвуют 26 медицинских организаций края. Этот список будет расширяться. Как заявил и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко, с получением этой партии вакцины регион готов приступить к массовой вакцинации. Помимо приоритетных групп населения прививку смогут сделать и желающие жители Хабаровска. На этой неделе, после отладки системы предварительной записи, вакцинация будет организована в краевом консультативно-диагностическом центре «Вивея».

— Пилотный проект по организации массовой вакцинации желающих сделать прививку от коронавируса мы запускаем именно в этом учреждении. Оно удобно расположено в центре города. Туда передаём 2 тысячи доз вакцины. Завершаем работу по организации электронной и телефонной предварительной записи. Смотрим как пойдёт вакцинация, далее будем принимать решение по расширению количества медицинских организаций, ведущих вакцинацию. Анонсирую, что в скором времени появится возможность записаться на вакцинацию через единый портал «Госуслуги», — сказал и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко

По его словам, часть поступившей вакцины будет направлена в стационарные учреждения социальной защиты населения края. Вакцинировать будут и сотрудников, и постояльцев этих учреждений. Поставки вакцины в Хабаровский край продолжатся. Причём партии будут идти ежемесячно с увеличением количества препарата.

На сегодняшний день в Хабаровский край поступило около 27 тысяч доз вакцины от коронавируса, более 3200 человек уже прошли вакцинацию. Напомним, что вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Минздравом Российской Федерации открыта единая телефонная «горячая линия» по вакцинации от Covid-19, она доступна круглосуточном режиме по номеру 8-800-200-0-200.