Правительство края заключило соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о предоставлении региону федеральной субсидии в размере 173 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей. На реализацию этой программы дополнительно планируется направить около 263 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В рамках этой программы направить социальную выплату возможно на приобретение жилья на вторичном рынке, погашение ипотечного кредита, а также на участие в долевом строительстве квартиры либо на строительство индивидуального жилого дома. Планируется, что выплатой смогут воспользоваться около 390 молодых семей, — отметили в краевом минстрое.

Списки получателей уже сформированы. В настоящее время специалисты муниципалитетов информируют семьи о дальнейших действиях. Параллельно идет работа по заключению соглашений о предоставлении субсидии между муниципальными образованиями и министерством строительства края.

Планируется, что выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат начнется с февраля. В случае возникновения вопросов, семьям необходимо обращаться в администрацию своего муниципалитета либо в министерство строительства края по тел. (4212) 30-44-52.

Также на территории края действует еще и региональная программа поддержки молодых сетей. В ее рамках социальную выплату можно направить на покупку квартиры в строящемся доме, индивидуального дома, а также приобретение готовых квартир у застройщика. В текущем году для предоставления соцвыплат из краевого бюджета планируется направить 167,5 млн. рублей, что позволит улучшить свои жилищные условия 110 молодым семьям.

Прием документов на участие в этой программе планируется начать в I квартале 2020 года. Более подробная информация будет размещена на официальном сайте министерства строительства края. Уточняющие вопросы можно задать по телефону: (4212) 32-52-46.

Таким образом в регионе около 500 молодых семей с помощью господдержки смогут улучшить свои жилищные условия.