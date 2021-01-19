Работа по повышению уровня финансовой грамотности населения в регионе будет систематизирована и усилена. Это обусловлено расширением финансовых услуг, а также появлением новых, современных финансовых инструментов. Именно поэтому разъяснения по планированию семейного бюджета, безопасному и грамотному использованию банковских услуг и продуктов как никогда актуальны. С учетом требований современности в регионе разработали проект краевой программы повышения финансовой грамотности.

— Мероприятия по обучению финансовой грамотности в регионе проводились и раньше, но без системного подхода. Краевая программа эту задачу решает. В первую очередь она ориентирована на людей с низким и средним уровнем доходов, так как именно эти группы населения наиболее склонны к принятию непродуманных финансовых решений, к которым их зачастую подталкивает трудная жизненная ситуация. Особая целевая аудитория – обучающиеся коррекционных образовательных организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья, получатели социальных услуг. Мы планируем, что информацию по вопросам управления личными финансами в простом и понятном виде также получат дошколята, школьники и студенты, — пояснили в министерстве финансов края.

Жителям края расскажут, почему так важно ответственное финансовое поведение, как составить личный план расходов, как правильно сравнивать предложения при выборе банковских услуг, какие организации занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке и многое другое. Все материалы по финансовой грамотности будут доступны жителям края на официальном сайте министерства финансов края, на интернет портале поддержки малого и среднего бизнеса, а также центра оказания услуг «Мой бизнес».

— Отдельное направление – работа с предпринимателями, а также гражданами, которые заинтересованы в создании собственного бизнеса. Для этой группы запланировано проведение нетворкингов, вебинаров, конференций, практикумов, информационных встреч, семинаров, консультаций по вопросам кредитования, получения мер государственной поддержки, получения финансовых услуг с использованием электронных каналов продаж, электронного документооборота. Весь учебный, информационный материал будет адаптирован под конкретную аудиторию. Для этого программа предусматривает подготовку педагогов по вопросам преподавания основ финансовой грамотности и волонтеров финансового просвещения, — уточнили в региональном Минфине.

На мероприятиях в качестве спикеров будут выступать сотрудники Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, налоговых органов, Банка России, коммерческих банков, институтов поддержки бизнеса и других организаций, а также профильных министерств. Реализация региональной программы рассчитана до конца 2023 года. Она будет представлена на утверждение в правительство края в I квартале 2021 года.

Отметим также, что сейчас Минфин России и Центробанк прорабатывают вопрос о включении мер по повышению финансовой грамотности населения в национальные проекты.