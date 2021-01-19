Единственное место, где горожане могут окунуться в освященную воду, оборудовали в микрорайоне Красная речка. Как рассказала глава комитета по управлению Индустриальным районом города Мария Матаева, всего на льду недалеко от берега в районе улицы Мельничной обустроили четыре иордани и установили пять палаток, в которых можно переодеться, обсохнуть и согреться.

«В организации крещенских купаний задействованы специалисты мэрии, МЧС, Росгвардии, полиции, медики, епархия и прихожане. Ход мероприятия и соблюдение профилактических мер находится на контроле у всех служб», — сказала она.

В частности, в течение дня около 40 сотрудников администрации Хабаровска будут посменно дежурить у палаток и купелей. Их задачи — не допускать скопления людей в шатрах (в каждом единовременно может находиться не более 10 человек), измерять температуру тела участников купаний и обрабатывать их руки санитайзерами. Несмотря на морозную и ветреную погоду окунуться, и смыть грехи на Красную речку съехались люди со всего города. В 11.00 был проведен чин освящения воды, после чего отважные хабаровчане отправились в купели. На улице подолгу никто из горожан не задерживался: быстро окунувшись, бежали греться в теплые палатки.

«Для каждого истинно верующего день Крещения Господня очень значим, как возможность очиститься и переродиться духовно. Освященная крещенская вода символизирует жизнь, а окунание в иордань приносит умиротворение людям, наполняет их надеждой на перемены к лучшему. Этот праздник напоминает нам о необходимости хранить внутреннюю чистоту и руководствоваться в своих поступках только благими помыслами. Желаю всем православным, которые сегодня решат очистить свои сердца, воспрянуть духом и наполниться новой энергией для свершения хороших и добрых дел», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Хабаровские иордани сегодня, 19 января, будут открыты до 20.00. Городские власти и медики убедительно просят жителей краевой столицы отказаться от посещения купелей при малейших признаках заболевания или недомогания