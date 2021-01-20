За неделю в Хабаровском крае от коронавируса излечился 2841 человек, а новых случаев зарегистрировано 2113. Ежедневные темпы прироста сохраняются на отметки около 300 подтверждённых диагнозов Covid-19. Коронавирус в 43% случаев протекает в виде ОРВИ, в 42% — в виде пневмонии, а у 15% заболевших — в бессимптомной форме.

— В структуре заболевших 93% — это взрослое население. Если мы берём по возрасту, то увеличилось число заболевших в группе 50-64 года и среди лиц старше 65 лет. Мы это связываем с новогодними праздниками, с активным посещением жителями края своих старших родственников, — сказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае остаётся напряжённой. Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что необходимо на высоком уровне сохранять объёмы тестирования на Covid-19. Он также отметил, что в северных и труднодоступных районах края важно в кратчайшие сроки перейти на использование быстрых антиген тестов.

— Поручение министерству здравоохранения Хабаровского края — просчитать потребность и направить на текущей неделе в отдалённые районы достаточное количество быстрых тестов. Это позволит оперативно выявлять случаи коронавируса и не ждать доставку биоматериала из районов до лабораторий, — подчеркнул Евгений Никонов.

Тем не менее, складывающаяся ситуация позволила минздраву края сократить количество коек для лечения пациентов в больницах региона. С начала нынешнего года количество мест, развёрнутых под ковид, снизилось более чем на 600, из них только на этой неделе — на 327 в 7 медицинских организациях края. Сегодня в клиниках региона развёрнуто 2637 мест, 803 койки свободны.

Участники штаба обсудили и текущую ситуацию по вакцинации населения от коронавируса. Три дня назад регион получил партию из 21600 доз вакцины «Спутник V» она распределена по 33 медицинским организациям края, где открыто 36 прививочных кабинетов. В первую очередь вакцинацию необходимо сделать медицинским работникам, учителям, постояльцам учреждений социального обслуживания, соцработникам, жителям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолёгочной системы, больным сахарным диабетом. На этой неделе стартовала и вакцинация всех желающих жителей края по предварительной записи. Первыми в этот процесс включился консультативно-диагностический центр «Вивея».

— Мы получили вакцину «Спутник V», которая хранится при температуре -18 градусов. Перед вакцинацией мы её размораживаем, осматриваем пациента. Запись у нас уже сформирована на два дня вперёд, люди записывались как через портал «Госуслуги», так и через наш телефонный колл-центр, — рассказала главный врач «Вивеи» Наталья Болоняева.

С 20 января аналогичную схему записи на вакцинацию запустят в поликлинике № 3 и клинико-диагностическом центре Хабаровска, в поликлиниках № 5 и №7 Комсомольска-на-Амуре.

— Сейчас ведётся налаживание системы электронной записи через портал «Госуслуги». До 31 января эта работа должна быть завершена и люди смогут записываться самостоятельно с помощью электронного сервиса во все лечебно-профилактические учреждения, которые ведут вакцинацию от коронавируса, — сказал Евгений Никонов.

Также минздрав Хабаровского края прорабатывает вопрос о включении частных клиник в перечень центров вакцинации от коронавируса. Все прививки делаются бесплатно и добровольно. Поставку новой партии вакцины Хабаровский край ожидает в феврале. На сегодняшний день край получил около 27 тысяч доз, свыше 3,2 тысяч человек уже привились от Covid-19.