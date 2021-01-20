Новая модель в сфере лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами внедряется в Хабаровском крае. Она предполагает отказ от предоставления или переоформления лицензий на бумажном носителе. Сведения о конкретной лицензии теперь будут вноситься в электронный реестр.

— Лицензирующий орган будет вести в электронном виде реестр лицензий по видам деятельности. При этом регистрационный номер лицензии в рамках конкретного реестра лицензий является уникальным. Сведения, содержащиеся в реестрах лицензий, являются открытыми, а доступ к такой информации обеспечивается посредством ее размещения в сети интернет, — сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования правительства края.

В ведомстве уточнили, что по новому порядку упрощаются для лицензиатов процедуры в сфере лицензирования в случае изменения наименования лицензируемого вида деятельности, а также изменения места нахождения лицензиата, адреса осуществления лицензируемой деятельности в связи с переименованием географического объекта, улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в том числе почтового индекса. Изменения введены с 1 января 2021 года федеральным законом № 478-ФЗ от 27.12.2019 г. и постановлением Правительства РФ № 2343 от 29.12. 2020 г.

В ведомстве подчеркнули, несмотря на то, что выдача лицензий в бумажном виде прекращается, возможность получения сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий на бумажном или электронном носителе пока остается.