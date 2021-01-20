96 офисов МФЦ действуют в настоящее время в Хабаровском крае. Перечень услуг, которые можно здесь получить, постоянно увеличивается. Со времени открытия первого многофункционального центра в регионе их количество возросло с 28 до 663.

— Первый офис в регионе был открыт в 2012 году. За эти годы многофункциональный центр стал максимально востребованным и социально значимым для всех категорий граждан. МФЦ снимает необходимость обращаться в различные ведомства и организации, работает ежедневно по удобному графику и дает возможность получить сразу несколько услуг в одном окне за один визит. Только за прошедший год в учреждение поступило 1,5 миллиона обращений граждан, — рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Наиболее востребованы у населения услуги Росреестра — в 2020 году зафиксировано 260 тысяч обращений, что составило 37% от общего количества. На втором месте – услуги министерства социальной защиты населения края — 147 тысяч обращений (21%), на третьем — МВД России — 115 тысяч обращений (16%). Популярны и услуги отделения Пенсионного фонда Российской Федерации – в прошлом году в МФЦ края поступило 65 тысяч подобных запросов.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году из-за пандемии офисы МФЦ были переведены на обслуживание граждан по предварительной записи, но продолжали работать без изменения графика и с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим значительно возросла нагрузка на центр телефонного обслуживания населения. Всего за 2020 год было зарегистрировано более 316 тысяч звонков, это в 2,7 раза превысило значение 2019 года. Однако специалисты МФЦ достойно справились со своей работой, о чем свидетельствует высокий уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления госуслуг. По данным информационно-аналитической системы мониторинга в 2020 год этот показатель составил 96,8%.

Напомним, найти всю необходимую информацию о работе филиалов МФЦ, порядке получения услуг, а также записаться на прием можно на сайте http://mfc27.ru, http://мфц27.рф. Также действует единый бесплатный номер 8 (800) 100-42-12.