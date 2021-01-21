В седьмой раз автомобильный сайт Дром поинтересовался у россиян «Каким был для вас прошедший год?» Неудивительно, что 2020 год побил антирекорд – 41% россиян выбрали негативные ответы: «Плохим» – 25% и «Очень плохим» – 16%. Плохим 2018 год был для 29% опрошенных, 2014 для 25%, 2009 для 34%, а 2001 лишь для 18%.

В Хабаровском крае ситуация схожа – 45% опрошенных назвали 2020 год плохим или очень плохим (в 2018 году лишь 29%). Обычном он стал для 33,7% хабаровчан, а хорошим и отличным его считают 21,3%.

При этом минувший год оказался «Очень хорошим» для 7% респондентов, оценили на «четверку» его 21% россиян, а назвала «обычным» почти треть – 31%. Самым «счастливым» годом, среди тех в которые проводился опрос на Дроме, стал 2006. Самый позитивный вариант ответа тогда выбрали 14% респондентов.

Интересно, что в Москве чаще, чем в остальных регионах России, выбирали ответ «Очень плохо» (28,5%). За столицей следует Камчатка – 28,5% голосов и Крым – 24,7%. При этом лучше всего год оценили жители Ростовской области – 11,8%, к слову, что в абсолютных цифрах не высокий показатель.

Мы собрали самые популярные комментарии участников опроса:

«2020, полагаю, для многих был так себе. Про Москву не скажу, но в регионах много кто закрылся за год или потерял работу. С учетом роста цен на все и вся, падения доходов населения, это, пожалуй, худший год за последние 10 лет точно», – поделился Андрей и 680 человек с ним согласились.

«Родилась дочь, обновил автомобиль, завел новые знакомства, узнал, что не все в моем окружении мне в принципе рады. Попал в нестандартные для себя условия труда. Было тяжело, но адаптировался. Увидел, что люди в общей массе готовы помочь друг другу что меня сильно обрадовало. Сильно потерял в финансах, но это временная трудность. Каким бы ни был 2020 – я его точно запомню и ни о чем не жалею. Выводы сделаны, опыт получен. Буду и дальше стараться оставаться человеком», – рассказал участник опроса, историю поддержали 539 человек.

«Худший год. Пандемия COVID-19 унесла много жизней в стране. Это худший результат. Потеря близких… Экономику можно восстановить со временем, это не так болезненно», – высказался респондент, чей комментарий одобрили более 200 человек.

Всероссийский опрос проводился с 28 декабря 2020 по 13 января 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 18 932 человека.