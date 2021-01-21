Рассчитаться бесконтактной банковской картой «МИР» можно будет в общественном транспорте с 1 февраля этого года. Об особенностях нововведения сегодня на пресс-конференции рассказали и. о. министра социальной защиты населения края Александр Дорофеев и представитель ПАО Сбербанк Ольга Пузырева. Так, например, в отличие от социальной транспортной карты (СТК), банковская карта будет действовать как платежный инструмент не только в автобусе, но в других видах общественного транспорта таких как, троллейбус, трамвай или пригородные электрички.

— В мае планируется внедрение инновационной технологии на дачные перевозки, т.е. в пригородных автобусах и речных теплоходах. При этом внедрение банковской карты «Мир», не отменяет механизм проезда с использованием СТК, так как льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты, — отметил Александр Дорофеев.

Также можно использовать СТК и «Мир» одновременно, но только в пределах установленного лимита. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей — 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составляет 300 рублей.

— Если гражданин пользуется банковской картой, то проезд он оплачивает собственными средствами с последующим возмещением центром социальной поддержки населения этих затрат. Деньги поступят в следующем месяце на эту же карту в пределах установленного лимита. Если гражданин имеет СТК и банковскую карту, то при возмещении затрат по оплате проезда банковской картой, вычитается стоимость проезда, совершенного по социальной транспортной карте, — пояснил Александр Дорофеев.

Подать заявление о предоставлении проезда с применением одного или обоих видов карт можно в центр социальной поддержки по месту жительства, а также в офисах МФЦ, почтовым отправлением или на региональном портале Услуги27. Как отметила Ольга Пузырева, все данные по банковским картам строго конфиденциальны, обмен информацией будет вестись между министерством и кредитными организациями без каких либо посредников.

Подав заявление о выдаче карты с 1 по 20 число месяца, льготники смогут ею воспользоваться уже с 1 числа следующего месяца.