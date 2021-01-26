В региональном министерстве физической культуры и спорта назвали спортсменов края, которые получат губернаторскую стипендию в этом году. Ежегодно ее присуждают 20 спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов. В этом году на рассмотрение экспертному совету были поданы документы от 48 соискателей. Среди них – победители и призеры первенств мира и чемпионатов Европы, России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В итоге стипендия присуждена победителям соревнований различного уровня по лёгкой атлетике, прыжкам на батуте, велосипедному спорту, боксу, спортивной борьбе. Ежемесячно спортсмены будут получать по 5 тысяч рублей в течение 2021 года.
Право на выдвижение кандидатов на получение стипендий предоставляется органам управления физической культурой и спортом муниципальных образований края, краевым государственным организациям спортивной направленности и краевым федерациям по видам спорта.
Отметим, что стипендия может быть досрочно снята со спортсмена в случае его выезда за пределы края для выступления на соревнованиях за другие субъекты РФ, отчисления из учреждения спортивной направленности и отказа от участия в официальных стартах без уважительных причин.
Эта запись была опубликована 26.01.2021в 09:10. В рубриках: Общество.
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