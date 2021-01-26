В городской администрации состоялось совещание по вопросу благоустройства участка у строящегося близ аэропорта храмового комплекса. Создание пешеходных связей, зеленых зон и парковочных карманов на улице Штурманской и Матвеевском шоссе обсудили глава Хабаровска Сергей Кравчук, руководители структурных подразделений мэрии и представители АО «Хабаровский аэропорт». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Напомним, что храмовый комплекс в честь пророка Илии с приделом в честь преподобного Максима Грека у международного аэропорта Хабаровска строится на частные средства с октября 2019 года. В рамках финального этапа запланирован большой объем благоустроительных работ, к которым намечено приступить в 2021 году с наступлением теплой погоды.

В ходе встречи стороны обсуждали вопрос по приведению в порядок действующей круглосуточной автостоянки и торгового объекта (продуктового магазина) на Матвеевском шоссе, 41В, принадлежащих одному из хабаровских бизнесменов и расположенных напротив стройки. Сейчас эта территория выглядит неопрятно — вокруг рытвины, разномастный забор, нелегальная реклама.

Как рассказал первый заместитель директора АО «Хабаровский аэропорт» Сергей Паламарчук, сегодня проект общего благоустройства земли, прилегающей к храму, уже готов. Планируется провести обустройство тротуаров, создание ландшафтных групп, альпийских горок и газона, а также установка по периметру стоянки декоративного ограждения.

«С правой стороны улицы Штурманской, недалеко от Матвеевского шоссе, в теплое время года процветает нелегальная торговля удобрениями, дровами и саженцами. Также здесь размещаются магазин и парковка. Поэтому мы приняли решение благоустроить это место — чтобы рядом с аэропортом и храмом было единое красивое пространство без лишнего визуального шума. Со стороны администрации города мы бы хотели заручиться юридической и консультационной помощью, чтобы разобраться с земельными вопросами. Также у нас есть предложение, если это возможно, перенести въезд на частную автостоянку на другую сторону (сейчас он осуществляется с Матвеевского шоссе)», — сказал Сергей Паламарчук.

Мэр предложения поддержал.

«Аэропорт — это лицо города. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, которые вкладывают значительные средства в городскую среду и помогают делать наш Хабаровск комфортнее и краше. Мы всесторонне рассмотрим проблему и подумаем, как можно привести все объекты к единообразию», — сказал Сергей Кравчук.

Также участники встречи обсудили вопросы приведения в нормативное состояние участка улицы Штурманской и трансформаторной подстанции «Горэлектросети», которые находятся на прилегающих землях. По этим обращениям мэрия уже продумывает предварительный план действий: городское управление дорог и внешнего благоустройства прорабатывает перспективы ремонта улицы Штурманской, а неприглядная подстанция, вероятно, обзаведется декоративным покрытием.