Регулярный прямой рейс возобновляется в международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского. Сегодня авиакомпания «ИрАэро» открывает маршрут из краевого центра в Благовещенск и обратно. Полеты будут выполняться по вторникам, начиная с 26 января и до конца зимней навигации 2021 года. В летнем расписании возможно увеличение частоты полетов по данному маршруту, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На сегодня вылет из Хабаровска запланирован на 23:10. В дальнейшем рейсы будут отправляться из краевого центра в 14:00, прилёт в Благовещенск – в 14:20 по местному времени. Обратный самолёт из Благовещенска будет вылетать в 15:00 и приземляться в Хабаровске в 17:20. Цена билетов в одну сторону от 2 850 рублей. Продолжительность полёта 1 час 20 минут. Авиакомпания задействует на данном маршруте воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100, — отметили в министерстве.

Направление субсидируется в рамках программы предоставления средств из федерального бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок. Продавать билеты будут по стоимости, не превышающей размера специального тарифа, на все места в салоне экономического класса.

Напомним, что до настоящего времени Амурская область оставалась единственным регионом Дальневосточного федерального округа, с которым Хабаровск не связывало авиасообщение.