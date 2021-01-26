Бесплатную правовую помощь могут получить жители края в многофункциональных центрах. На базе МФЦ функционируют подразделения государственного юридического бюро. Всего в регионе их девять, они расположены в Хабаровске, Комсомольске-на Амуре, Николаевске-на-Амуре, Вяземском, Ванино и Амурске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Услуга предоставляется льготным категориям граждан, среди которых инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны труда, сироты, беременные и женщины, имеющие на воспитании детей до трех лет, люди, пострадавшие в результате ЧС. Кроме того, правовую помощь могут получить многодетные семьи и родители из неполных семей, и другие граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, в 2020 году бесплатной юридической помощью воспользовались 6142 человека. Кроме того, специалисты бюро проинформировали по вопросам права еще 1129 граждан. Среди получивших поддержку юристов были жители региона, пострадавшие от паводка 2020 года: за услугой обратились 889 человек.

— Юристы государственного бюро консультируют граждан в устной и письменной форме, оказывают помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, при необходимости представляют интересы заявителей в судах, государственных и муниципальных органах. В течение года юристы выезжают в сёла и поселки края, где отсутствуют подразделения бюро. В прошлом году в рамках 22 таких выездов было проконсультировано 48 человек, — отметили в министерстве.

Напомним, подробную информацию об услуге можно получить на сайтах: мфц27.рф и mfc27.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь», laws.khv.gov.ru в разделе «Правовая помощь». Также действует единый телефон – 8 (800) 100-42-12 (звонок бесплатный).