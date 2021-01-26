Сегодня ночью к Хабаровскому краю подошел снежный циклон. Практически во всех районах региона начались снегопады, сопровождаемые ветром с порывами в отдельных местах до 15-20 м/с. Спасатели заранее предупредили о риске возможных ЧС, однако, как стало известно, с утра никаких происшествий в регионе не зарегистрировано. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Снег сейчас идет повсеместно, но все междугородние трассы открыты для проезда, скоплений транспорта нет, авиа- и железнодорожное сообщение осуществляется по расписанию. Аварий на объектах ТЭК и ЖКХ пока тоже не зафиксировано. В настоящий момент главная проблема – расчистка автодорог. Эти занимаются местные власти, — описали оперативную обстановку в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

В ДДС уточнили, что с ночи на уборку автодорог вышла спецтехника. На очистку краевых и межмуниципальных трасс направлено 39 единиц, 10 из которых работают в Хабаровском районе. В Хабаровске, по информации мэрии, на уборке задействовано 63 единицы спецтехники. Дорожники посыпают проезжую часть песчано-соляной смесью, чистят остановочные карманы

— Снегопад небольшой, поэтому задействованное сейчас количество техники и людей – достаточное. Если погода разгуляется, добавим мощностей. В приоритете традиционно дороги, по которым движется общественный пассажирский транспорт, остановки, крутые спуски-подъемы и опасные повороты. Снегоуборочные работы будут вестись в круглосуточном режиме, — сообщил заместитель начальника отдела городского профильного управления Роман Евстегнеев.

В снегоуборочный процесс включились и жилищные организации. Так, во дворах Хабаровска порядок в течение дня будут наводить около тысячи дворников. По правилам благоустройства, снегоуборочные работы на жилмассивах не должны прекращаться на всем протяжении снегопада. После окончания осадков в течение 12 часов дворовые территории должны быть полностью очищены, снег — складирован в кучи или валы для дальнейшего вывоза.

По прогнозу синоптиков, циклон в Хабаровском крае пробудет до 27 января. Завтра непогода усилит свое влияние в районах побережья Татарского пролива и Охотского моря.