В Хабаровском крае продолжается реализация мероприятий по содействию занятости жителей региона. Одно из направлений – поддержка граждан, планирующих открыть собственное дело. С 2012 года в рамках госпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» собственное дело организовали около 2 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В комитете по труду и занятости населения края уточнили, что госуслуга оказывается официально зарегистрированным безработным, желающим открыть собственное дело. Речь в том числе идет об оказании единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-фермерского хозяйства.

– Важным этапом подготовки к организации собственного дела является разработка бизнес-плана, подтверждающего эффективность избранного вида предпринимательской деятельности. В случае необходимости гражданам помогут определиться с видом деятельности, оформить документы и, если это потребуются — направят на обучение основам ведения бизнеса, — отмечает председатель комитета по труду и занятости населения края Константин Виноградов.

Подготовленный бизнес-план в обязательном порядке рассматривается специальной комиссией, проводится его экспертиза. После этого принимается решение о выплате единовременной финансовой помощи, которая оказывается в размере 120 тыс. рублей увеличенной на районный коэффициент. В Хабаровске минимальная сумма выплаты составляет 144 тыс. Самый высокий районный коэффициент в Охотском районе. Здесь максимальная сумма достигает 192 тыс. рублей.

Дополнительно безработному выделяются средства на подготовку документов на государственную регистрацию, оплату государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового и технического характера, изготовление печатей, штампов и т.д.

Наиболее популярными видами экономической деятельности среди тех, кто открыл свое дело стали — предоставление услуг населению, сельское хозяйство, логистика и хранение, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий.

В 2020 году собственное дело организовали 89 граждан, в том числе 87 получили единовременную финансовую помощь. В этом году поддержка в организации собственного дела будет включена в комплексную краевую программу, направленную на восстановление занятости докризисного уровня. Это позволит привлечь федеральные средства, дополнительно организовав выплаты еще 150 безработным.

Подробную информацию потенциальные получатели господдержки могут узнать в центрах занятости населения края, либо на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения края https://sz27.ru.