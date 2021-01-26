Как рассказал председатель Совета по предпринимательству при мэре города Андрей Веретенников, проект реализуется на средства частного бизнесмена по инициативе мэра Хабаровска Сергея Кравчука и при содействии Совета по предпринимательству. На начальном этапе намечено сдавать в аренду 200 экологичных самокатов на электрическом ходу, развивающих скорость до 22 километров в час.

«Этот вид транспорта для запада страны уже стал привычным, но для Хабаровска — новшество, которое, по мнению бизнес-сообщества, должно позитивно отразиться на многих сферах жизнедеятельности. Большинство вопросов, касающихся запуска, уже отработано: полиция уведомлена, налажено взаимодействие с охранным предприятием, решены вопросы зарядки устройств. Места парковок определены у гостиниц, ресторанов, музеев, торговых центров», — сообщил Андрей Веретенников.

Модель аренды электроскутера будет реализована по опыту городов, в которых шеринг уже реализуется давно и успешно. Чтобы воспользоваться средством передвижения, человеку необходимо будет установить приложение на мобильный телефон и привязать банковскую карту, с которой будет списываться почасовая оплата за пользование скутером. Стоит отметить, что все закупленные экологичные устройства передвижения по городу снабжены GPS модулем, который позволит обнаружить скутер в любой точке краевой столицы.

«Шеринг начнет работу с Центрального района, но уехать на самокате можно будет в любую часть Хабаровска (как и оставить его там, где удобно). Специалисты смогут найти скутер в любом месте по сигналу GPS модуля, что защищает его от хищения. После анализа спроса будет составлен план расширения и запуска проекта в других частях краевого центра», — отметил Андрей Веретенников.

Также спикер подчеркнул, что этот проект позволит собирать и анализировать данные о том, какие из городских маршрутов и мест наиболее популярны среди хабаровчан и гостей города.