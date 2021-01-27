Михаил Дегтярёв подписал постановление об изменении ограничительных мероприятий по предупреждению распространения COVID – 19.

В соответствии с постановлением, разрешается присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игр чемпионата КХЛ в количестве не более 50% от общей заполняемости трибун.

При входе в спортивный объект обязательно будет проводиться измерение температуры тела. На протяжении всего времени пребывания в арене необходимо находиться в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. В связи с этим требованием будет организована рассадка зрителей на трибунах.

Также разрешено проведение на территории края Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет с привлечением зрителей не более 50% от заполняемости трибун.

Кроме того, продолжится работа кинотеатров, кинозалов, театров, филармоний, а также домов культуры при условии заполняемости залов в объеме, не превышающем 50% от единовременной пропускной способности. Ранее разрешалось заполнять зал не более, чем на 30%.

Кроме того, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Хабаровского края, принято решение до 11 февраля продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.