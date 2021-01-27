Собираемость платежей на капитальный ремонт в Хабаровском крае находится на достаточном уровне. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ края, курирующем работу регоператора – Фонда капремонта многоквартирных домов. Вопреки опасениям на регулярность взносов не повлияла даже пандемия.

По данным краевого оператора капремонта в 2020 году, собственники оплатили более 93% взносов. Этот показатель превысил прошлогодний на 3%. Максимальная цифра была зафиксирована в 2018 году, когда показатель достигал 97%.

— Чтобы повысить уровень сбора платежей, Хабаровский краевой фонд капитального ремонта активно работает с собственниками. Кроме того, жители и сами видят результаты краевой программы капремонта. Так, с 2014 года в регионе было отремонтировано свыше 2500 домов. За счет этого более 540 тысяч граждан улучшили жилищные условия. Сегодня все хотят жить в красивых благоустроенных домах, поэтому многие уже понимают, что в содержание своего имущества необходимо вкладывать средства, — сообщили в министерстве.

Оплачивать взносы на капитальный ремонт ежемесячно обязаны все собственники помещений в многоквартирных домах без исключения. Добросовестная оплата взносов гарантирует проведение капремонта в доме в сроки, установленные краевой программой капремонта, или даже раньше. Кроме того, при хорошей платежной дисциплине у дома есть возможность выполнить ремонт с использованием заимствования из накопленных средств других домов при условии обеспечения возвратности в установленные сроки.

— Своевременная оплата взносов на капитальный ремонт позволяет также избежать лишних трат. С тех собственников, которые уклоняются от оплаты квитанций, взносы взыскиваются в судебном порядке, включая судебные издержки. Таковы требования закона, — добавили в ведомстве.

Напомним, в Хабаровском крае оплатить взносы на капитальный ремонт можно без комиссии в отделениях ФГУП «Почта России» и в офисах «Почта Банка». Безкомиссионная оплата также возможна во всех банкоматах розничного банка ВТБ при наличии пластиковой карты Группы ВТБ или через мобильное приложение «ВТБ Online». При оплате взносов в других кредитных организациях взимается комиссия.

С полной информацией по капитальному ремонту можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Хабаровского края: www.fkr27.ru. Задать вопросы можно по телефонам: 8 (4212) 754-900, 754-905, 754-923, или направив запрос на электронную почту: info@fkr27.ru.