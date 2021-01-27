Люди постепенно выздоравливают и возвращаются на рабочие места. На городских маршрутах работает на 4% больше автобусов, трамваев и троллейбусов, чем это было на прошлой неделе, но все еще меньше, чем в «доковидный» период. Об этом сегодня на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, сообщил начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

В частности от отметил, что на хабаровских маршрутах сейчас в среднем ежедневно работает по 583 транспортных средства, а на прошлой неделе на линии выходило по 565. Но это все равно пока еще меньше, чем было до пандемии, когда ежедневно хабаровских пассажиров доставляли к пунктам назначения порядка 650 автобусов, трамваев и троллейбусов. По словам спикера, причина в том, что, как и все горожане, водители тоже болеют: от коронавируса лечатся 8% шоферов.

Пассажиропоток в Хабаровске, хоть и стал плотнее на 3%, но еще далеко не достиг «доковидного» уровня. По словам Ощановского, он составляет 60-65% к показателям января минувшего 2020 года.

Также спикер отметил, что в общественном транспорте продолжается проведение всех противоэпидемических мероприятий. Идет регулярная обработка подвижного состава обеззараживающими составами как в течение дня, так и по окончанию рабочих смен, а с несознательными экипажами и пассажирами, игнорирующими масочный режим, проводится разъяснительная работа в ходе регулярных профилактических рейдов.