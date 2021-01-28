Сегодня вакцинация от Covid-19 стартовала в «Хабаровском специальном доме ветеранов №1», который расположен на ул. Серышева. Здесь проживает почти 170 человек: ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны. На предложение о вакцинации откликнулись как сотрудники учреждения, так и постояльцы.

— Половину прошлого года сотрудники нашего учреждения работали вахтовым методом по 14 дней. На сегодняшний день дом ветеранов по-прежнему выполняет ряд ограничений. Мы просим родственников и близких с пониманием отнестись к вынужденным мерам, ограничить встречи. Соблюдается строгий масочный режим, режим дезинфекции помещений. Вакцинация позволит сохранить здоровье наших подопечных и быстрее вернуться к обычной жизни, – сказала директор дома ветеранов Елена Цилюрик.

Вакцинацию в доме ветеранов обеспечила выездная бригада из городской поликлиники № 3. Всех пациентов перед прививкой осмотрели, им измерили температуру, проверили на наличие хронических заболеваний.

Также сегодня массовая вакцинация населения стартовала в «Уголках здоровья», которые расположены в ТРК «Броско Молл», а также офисе «Сбербанка» по ул. Пушкина 54. Как раз в пункте банка привился от COVID-19 ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

— В связи с востребованностью и интересом людей к вакцинации против COVID-19, минздрав решил приблизить медицинскую помощь и дать возможность всем желающим вакцинироваться не только в поликлиниках. Мы предусмотрели зону ожидания с соблюдением социальной дистанции, о вакцине и противопоказаниях рассказывают волонтеры, также предварительно пациента осматривает терапевт, — рассказала Марина Видманова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №16.

После первой вакцинации против коронавирусной инфекции человеку выдается справка с печатью поликлиники. Данные о вакцинируемых одномоментно вносятся в региональный сегмент федерального регистра привитых от коронавирусной инфекции. Через несколько недель сотрудники поликлиник, где человек получил первый компонент вакцины, будут обзванивать с приглашением на 21 день пройти следующий этап вакцинации. Также через портал Госуслуги будет приходить электронное приглашение. После введения второй вакцины от COVID-19 в личный кабинет на портале Госуслуг придет электронный сертификат. Лицам, не зарегистрированным на сайте, выдадут бумажный сертификат в том же процедурном кабинете.

Напомним, имеется ряд противопоказаний к вакцинации: граждане моложе 18 лет, обострение хронического заболевания, болезнь ОРВИ в течение двух недель до вакцинации, наличие прививок в последние 30 дней, беременность и период лактации.

На сегодняшний день в Хабаровском крае против COVID-19 уже привито более 12 тысяч человек.