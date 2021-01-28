Малому и среднему бизнесу края в 2021 году сохранят сниженные налоговые ставки. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева поддержку окажут предприятиям в отраслях, наиболее пострадавших от негативного влияния пандемии коронавируса. Соответствующий законопроект сегодня внесли в региональную Законодательную думу. Документ предусматривает снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) почти в два раза: до трех процентов вместо шести для предприятий, которые рассчитываются по базе «доходы», и с восьми процентов вместо 15-ти для компаний и организаций которые платят налоги по системе «доходы минус расходы».

— Работа проводилась в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом, деловыми объединениями, заинтересованными компаниями, которые сегодня работают в условиях коронавирусных ограничений и спада активности. При определении тех видов деятельности, которые нуждаются в государственной поддержке, учитывались статистические данные, данные мониторинга экономической ситуации и ряд других показателей. На сегодняшний день под действие закона попадают 16 видов деятельности, в том числе: розничная торговля непродовольственными товарами, туристическая деятельность, гостиничный бизнес, общественное питание, пассажирский транспорт и ряд других, — рассказал заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.

Он также сообщил, что помимо пониженных ставок по УНС, предусмотрен и ряд точечных мер.

— По поручению Михаила Дегтярева также подготовлен законопроект по снижению транспортного налога для перевозчиков, которые осуществляют обслуживание пассажиров, а также по имущественному налогу для предприятий гостиничного бизнеса и общественного писания. Налоговая ставка также будет понижена в два раза, — отметил Виктор Калашников.

Под действие льготных режимов попадет более 3200 предприятий края. При этом перечень нуждающихся в поддержке отраслей не закрыт. Если по результатам мониторинга экономической ситуации станет понятно, что какие-то предприятия продолжают нести убытки, то правительство края готово расширить этот список.

— Предприятия индустрии гостеприимства получили существенную поддержку от Правительства края в 2020 году. И сейчас, когда коронавирусная ситуация для предприятий туристической отрасли не закончилась, мы считаем меру по снижению ставок по УСН важной и нужной. Потому что многие субъекты начинают размышлять о выходе из отрасли. А такая поддержка позволяет сэкономить денежные средства и, как следствие, сохранить бизнес и перенаправить финансовые потоки на оплату текущих затрат, которые также являются важными, — подчеркнула председатель правления союза «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии» Анастасия Степашко.

Отметим, сохранение льготных налоговых ставок входит в пакет мер поддержки МСП согласно Плану первоочередных действий, направленных на восстановление докризисной динамики, поддержку доходов и занятости населения в 2021 году. Действие закона по УСН распространяется на весь налоговый период текущего года и начинает действовать уже с января.