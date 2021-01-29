Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из регионов Дальневосточного федерального округа, чтобы узнать их отношение к переходу на электронные трудовые книжки.

76% работающих соискателей-дальневосточников заявили, что их работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный формат, 21% утверждают, что им такое предложение не поступало. Ещё 3% работают неофициально, поэтому у работодателей нет их трудовых книжек. Отметим, что в целом по России доля тех, кто трудится неофициально, выше – всего 5%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

48% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать. 52% — отказались. Выше всего доля тех, кто перевёл трудовую в цифровой формат, в сферах продаж, ИТ и начала карьеры, ниже всего — среди HR-специалистов и бухгалтеров.

Основная причина перехода на электронную трудовую — минимизация бумажной волокиты (57% из перешедших выбрали этот вариант). Ещё 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. 38% не хотят терять книжку и считают, что так удобнее. 23% перешли на электронный вариант по совету работодателя.

Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру, основная —непонимание, как это будет работать (55%). По 35% респондентов, отказавшихся от перехода, считают электронный вариант ненадёжным с точки зрения безопасности личных данных либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов пока не стали переходить на электронную трудовую по рекомендации работодателя.

Среди тех, кому работодатель не предлагал перевести трудовую книжку в электронный формат, и тех, кто работает неофициально, об этой инициативе знают 68%, остальные же слышат о ней впервые.

Среди тех дальневосточников, кто не работает, 7% признались, что не знают, где находится их трудовая книжка. 23% её ещё не заводили, остальные 70% имеют её на руках. Пока что треть тех, кто не работает, но имеет трудовую на руках, не хотели бы переводить трудовую книжку в электронный формат. Четверть — пока не знают, хотят или нет, и 30% — хотели бы это сделать.

В целом 50% опрошенных дальневосточников относятся к инициативе перевода трудовых книжек в электронный формат положительно. 25% выразили нейтральную позицию, 18% к этому относятся отрицательно. Для сравнения: в целом по России за электронные трудовые высказались 46%, нейтральны 24%, против – 22%. Наибольшая доля тех, кто относится к переводу трудовой в цифру положительно — среди соискателей из сферы искусства и массмедиа (57%), начинающих карьеру и студентов (56%) и ИТ-специалистов (54%). Больше всего противников этой инициативы — среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).