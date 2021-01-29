Первые партии бензина АИ-92, которые должны ликвидировать дефицит автомобильного топлива, пришли в Хабаровск и развозятся со складов по АЗС. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Он подчеркнул, что объема бензина АИ-92 уже достаточно, чтобы удовлетворить среднестатистический спрос населения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас создан запас по бензину АИ-92, и его стараются оперативно развозить по заправкам «ННК» 30-ю бензовозами. Однако мы видим, что продолжается излишний ажиотажный спрос. Так, если обычно бензина марок АИ-92 и АИ-95 за сутки берут 500-540 тонн, то за вчерашний день выкупили 740 тонн, что почти на 45% больше. Но на нефтебазе бензин АИ-92 уже есть, его запаса достаточно на двое суток, при том, что топливо еще подходит. Поэтому просим жителей немного успокоиться и не брать бензин впрок. При этом бензовозы отправлены и в Комсомольск-на-Амуре. Что касается бензина АИ-95, то он тоже идет, но с ним ситуация чуть сложнее. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продажи этой марки бензина ограничены. Но данная проблема будет решена, так как уже в эти выходные НПЗ должен заработать, — сообщил Анатолий Литвинчук.

Он подчеркнул, что правительство края дополнительно провело встречу с руководством Хабаровского НПЗ, на которой дирекция подтвердила, что готова ускорить работы и запустить завод не к 1 февраля, как было по начальному плану, а быстрее – уже с обеда субботы, 30 января. Это позволит с воскресенья начать заполнять АЗС выпускаемым на предприятии топливом.