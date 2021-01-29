Почти 270 миллионов рублей будет направлено в этом году на заключение социальных контрактов с населением. Это в семь раз больше чем годом ранее. Оказать финансовую поддержку большему числу жителей региона стало возможным благодаря субсидии из федерального бюджета. Ее размер составил около 227 миллионов рублей. Как напомнили в министерстве социальной защиты населения, социальный контракт – это один из механизмов стимулирования малоимущих людей на преодоление бедности. Однако в этом году на территории края действует новый порядок его предоставления. Теперь право на данный вид поддержки имеют не только малоимущие семьи с детьми, а также малоимущие семьи трудоспособных граждан и пенсионеров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С этого года гражданам в рамках контракта будут предоставляться ежемесячные выплаты в размере величины прожиточного минимума, которая составляет 16 246 рублей. Эти деньги можно направить на развитие личного подсобного хозяйства и открытие собственного дела. Для сравнения в прошлом году размер такой выплаты составлял 10 тысяч рублей. На осуществление предпринимательской деятельности, закупку оборудования, создание и оснащение рабочих мест – можно будет получить 250 тысяч рублей. И если в прошлом году было заключены 2 547 социальных контрактов на общую сумму 36,7 млн рублей, то благодаря федеральной субсидии получателями станут еще больше жителей края, — отметил министр социальной защиты Александр Дорофеев.

Один из «плюсов» социального контракта – взаимность обязательств договаривающихся сторон. Органы соцзащиты обязуются предоставить финансовую и организационную поддержку, а семья — направить средства на решение оговоренных в контракте проблем. Примером успешной реализации такого взаимодействия стала семья Алавердовых. Начиная с 2018 года, им была оказана помощь в размере 90 тысяч рублей. Денежные средства пошли на приобретение материалов для ремонта и строительства новых ульев и имеющихся, изготовление печатной рекламной продукции, а также приобретения кремовалки для изготовления меда-суфле. Сегодня в хабаровском центре соцподдержки населения Марии Алавердовой вручили сертификат успешного участника программы «Социальный контракт».

Чтобы воспользоваться помощью на основании социального контракта, необходимо обратиться в центр социальной поддержки по месту проживания.