Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обсудили в Москве параметры взаимодействия властей региона с госкорпорацией и подписали дополнительное соглашение.

— Предоставление комфортного, удобного жилья для жителей Хабаровского края – один из приоритетов для нас. Тем более, что соответствующая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Поэтому, как только появилась возможность принять решение о досрочном расселении аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, мы это сделали, — прокомментировал подписанное допсоглашение Михаил Дегтярев. – Будем тщательно следить за своевременностью его исполнения.

Документ закрепляет сокращение сроков расселения аварийных домов на территории края, которые признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года. При финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ Хабаровский край берет на себя обязательства завершить соответствующую региональную программу до 31 декабря 2022 года, а не в 2025 году, как планировалось ранее.

— Подписание дополнительного соглашения с Хабаровским краем о досрочном завершении программы переселения – это достаточно знаковое событие. В первую очередь данное соглашение означает, что граждане, проживающие в аварийном жилье, на три года раньше получат новые квартиры, улучшат свои жилищные условия, — отметил глава Фонда Константин Цицин.

Деньги будут выделены в объеме, предусмотренном федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Он предусматривает обеспечение комфортным жильем более 3 800 человек, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 63 тыс. квадратных метров. Почти половина этих людей живет в Хабаровске. Остальные аварийные дома под расселение – в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, Ванинском и Комсомольском районах, Николаевске-на-Амуре. Стоимость программных мероприятий — 4,93 млрд рублей, в т.ч. средства Фонда – 3,57 млрд рублей, регионального бюджета – 1,16 млрд рублей.

На сегодняшний день в новые квартиры переехали 610 человек, т.е. современное жилье до конца 2022 года смогут получить еще более 3 200 человек. Расселяют жителей непригодных для жизни домов как в новостройки, так и в квартиры, приобретенные на вторичном рынке.

Оперативное решение вопроса позволит перейти к формированию программы расселения жилого фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.