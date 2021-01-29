Внешний облик Хабаровска в этом году улучшится. Краевая столица в очередной раз поучаствует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». За год в городе будет благоустроено сразу 5 новых скверов. При этом все территории находятся в разных районах, а не только в центре. На обустройство новых мест отдыха горожан муниципалитет получит более 67 млн рублей.

— В обсуждении проектов благоустройства скверов, которые попали в план на этот год, приняли участие более 75 тысяч хабаровчан. Жители предлагали свои идеи, сами выбирали наиболее подходящие решения. Поэтому дизайны будущих обновленных пространств получились такими интересными и нестандартными. Так, в парке «Северный» появится сквер «Русских сказок», где будет оформлено несколько «сказочных» зон. Получится хорошая альтернатива детскому развлекательному парку, построенному там же пару лет назад. Но в новом сквере за посещение не нужно будет платить, отдохнуть в нем сможет любой желающий, — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В числе других площадок будет отремонтирован сквер Пограничной Славы в районе остановки Речной вокзал, где появится велосипедная дорожка. В другом сквере по Ленинградской решено смонтировать уличную шахматную доску, а на территории, получившей название «Узы Дружбы», — взрослые качели. Кроме того, в сквере на улице Тихоокеанской установят памятный знак врачам, которые самоотверженно борются с пандемией COVID-19.

— Благодаря участию в нацпроекте Хабаровск с каждым годом меняет свой облик в лучшую сторону. Но для этого необходимо постоянно подавать заявки, чтобы была возможность получить федеральные деньги. Администрация города это делает, и результат не заставил себя ждать, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, в 2020 году в Хабаровске по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтировали пять скверов: по улицам Сергеевской, Стрельникова, Мате Залке, а также сквер завода им. С. Орджоникидзе и Театральный сквер в парке «Динамо». На благоустройство в прошлом году город получил 72 млн рублей.