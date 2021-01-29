Желающие выбрать такой способ расчета должны обратиться с заявлением в центры социальной поддержки населения. Как рассказал директор «Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра» (МБУ «ХМНИЦ») Павел Тесельский, с 1 февраля 2021 года в регионе вводится льготный проезд в городском и пригородном транспорте с помощью банковской карты «МИР». Оплата билета при этом осуществляется за счет собственных средств, а возмещение затрат происходит в следующем месяце органами социальной защиты в пределах установленного лимита, в том числе с учетом совершенных поездок по социальной транспортной карте. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Воспользоваться льготным проездом могут: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей погибших участников и инвалидов ВОВ, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, граждане пожилого возраста, школьники из многодетных семей и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей на военной службе.

«Оператором городской информационной системы МБУ «ХМНИЦ» подписано соглашение об обмене данными с министерством социальной защиты населения региона. Ежемесячно мы будем предоставлять ведомству реестры поездок по бесконтактной карте «МИР», по которым будет осуществляться выборка и возмещение затрат льготникам. С перевозчиками проведена беседа о необходимости проверить работоспособность терминалов и заменить батарейки, если в этом есть необходимость», — сказал Павел Тесельский.

Сегодня законодательно не запрещено одновременно иметь как карту «МИР», так и социальную транспортную карту.

Напомним, чтобы производить оплату банковской картой, необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства, в котором необходимо указать номер карты. Также можно подать заявку в электронном виде на портале uslugi27.ru, направить через почтовое отделение или МФЦ.