Выездное совещание по этому вопросу провел сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук. С предложением об изменении схемы движения в мэрию обратились жители многоквартирных новостроек, возведенных в границах Воронежского шоссе и улицы Трехгорной. Сейчас заезд к жилмассиву осуществляется по примыкающей улице, расположенной в районе дома №1 по Воронежскому шоссе. Согласно ПДД, уйти на нее с этой трассы можно только с правым поворотом при движении в сторону центра города. Если следовать по направлению к улице Полярной, то левый поворот к домам запрещен, что подталкивает горожан к нарушению правил, а следовательно, созданию аварийных ситуаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как пояснил заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков, для правильного заезда к домам, автолюбителям, двигающимся из центральной части города, необходимо доехать до светофора, автозаправки или пересечения шоссе с улицей Победы, где можно свернуть на соседнюю полосу, с которой есть возможность правого поворота.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на месте убедился, что с решением проблемы затягивать не стоит. На его глазах сразу три иномарки нарушили ПДД, совершив заезд, пересекая встречную полосу движения.

«Здесь продолжается активное жилищное строительство, скоро в дома въедут новые семьи, а это добавит району еще как минимум 30-50 машин. Нужно привлечь специалистов, ГИБДД, проработать все доступные варианты для обеспечения безопасного заезда и применить лучший», — сказал градоначальник.

Также по просьбам хабаровчан в рамках выездного совещания обсуждался вопрос обустройства новой автобусной остановки на Воронежском шоссе. Эта перспектива уже рассматривается в муниципальном профильном управлении. Вероятнее всего, остановочный пункт оборудуют неподалеку от домов ЖК «Алексеевская».