С 1 января 2021 года акцизные марки, которыми маркировали алкогольную продукцию, отменены. Теперь весь алкоголь, в том числе ввозимый, маркируется только федеральными специальными марками. Таможенные органы до 31 марта 2021 года включительно могут продолжать выдавать акцизные марки для маркировки ввозимого алкоголя, в том числе из государств ЕАЭС, но только если заявления на выдачу марок были приняты до 31 декабря 2020 года включительно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— Изменения должны положительно отразиться на рынке алкогольной продукции, поскольку теперь остается только один вид маркировки, что сократит время получения марок и введения товара в оборот. Раньше отечественный алкоголь получал маркировку в Росалкогольрегулировании, а импортный – в таможенных органах. Теперь маркировкой продукции будет заниматься только Росалкогольрегулирование, а таможенные органы — контролировать маркировку при совершении таможенных процедур, — отметили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края.
В ведомстве напоминают, что проверить легальность работы магазина или подлинность алкогольной продукции можно при помощи бесплатного мобильного приложения «АнтиконтрафактАлко». Программа позволяет проверить подлинность информации на федеральных специальных марках и акцизных марках. Данные через интернет запрашиваются в ЕГАИС. Приложение позволяет отсканировать штрих-код на марке, после чего можно сразу сообщить о нарушении. Также в нем есть карта магазинов, обладающих лицензией на торговлю алкоголем.
В случае если организация осуществляет продажу алкогольной продукции без лицензии, нарушает время продажи алкогольной продукции или установленные минимальные цены на алкогольную продукцию, то у потребителей есть возможность сообщить об этом прямо в приложении либо на краевую горячую линию по телефону: 8 (4212) 32 86 37.
Эта запись была опубликована 01.02.2021в 15:08. В рубриках: Общество.
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