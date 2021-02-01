В Хабаровском крае заработал новый порядок оплаты проезда в общественном транспорте для льготных категорий граждан. С 1 февраля можно рассчитаться социальной транспортной картой (СТК) и бесконтактной картой «Мир» любого банка. Последняя как платежный инструмент работает не только в автобусе, но в других видах общественного транспорта: троллейбус, трамвай или пригородные электрички. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, одновременно можно использовать два вида карт, но только в пределах установленного лимита. Так, для реабилитированных лиц и тружеников тыла на эти цели в месяц предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей — 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составляет 300 рублей.

— Льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты. Если гражданин решит пользоваться банковской картой, то проезд он оплачивает собственными средствами с последующим возмещением затрат. Средства в пределах установленного лимита ему перечислят в следующем месяце на эту же карту. Если гражданин имеет СТК и банковскую карту, то при возмещении затрат по оплате проезда банковской картой, вычитается стоимость проезда, совершенного по социальной транспортной карте, — рассказали в минсоцзащиты края.

Заявление о предоставлении проезда с применением одного или обоих видов карт принимают в центрах социальной поддержки по месту жительства, а также в офисах МФЦ, почтовым отправлением или на региональном портале Услуги27. Подав заявление о выдаче карты с 1 по 20 число месяца, льготники смогут ею воспользоваться уже с 1 числа следующего месяца.

По данным профильного ведомства, на 31 декабря уже подано около 900 заявлений, из них 778 по г. Хабаровску.