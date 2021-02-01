Сдача в эксплуатацию крупного стратегического объекта запланирована на 2025 год. Такие сроки для хабаровской «стройки века» утвердило правительство РФ. Сейчас идет работа над документацией для прохождения Главгосэксперизы России о достоверности сметной стоимости. Возведением нового энергообъекта будет заниматься компания РусГидро. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Строительство станции планируется начать после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, утверждения правительством РФ нормативных документов, обеспечивающих реализацию проекта, и выбора на конкурсной основе подрядной организации, которая будет вести строительство. Воплощать задуманное (включая линии электропередачи, тепловые сети, водоснабжение и т.п.) энергетики будут на собственные средства на условиях окупаемости.

«В 2019 году правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных ПАО РусГидро проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке. В него вошло и возведение хабаровской ТЭЦ-4. Она заменит уже многократно выработавшую свой ресурс ТЭЦ-1, которой в этом году исполняется 67 лет», – заявили в компании.

«Новостройка расположится на смежной с ней площадке. Это самая оптимальная точка, потому что отсюда отходят шесть основных городских тепломагистралей и электрические сети. Администрацией города Хабаровска уже утверждены изменения в проект планировки и проект межевания», — рассказал начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Ванюков.

Говоря о технических характеристиках ТЭЦ-4, он отметил, что ее мощностей с лихвой хватит не только на нужды сегодняшнего Индустриального района Хабаровска, но и на то, чтобы подключить к ней большое количество новых пользователей в будущем. Установленная электрическая мощность будущей теплоэлектростанции 320,8 МВт, тепловая – 1368 Гкал/ч. Проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,6 млрд кВт.ч. По электрической мощности это примерно пятая часть максимума нагрузки всего Хабаровского края, а по тепловой – около 65% базового уровня потребления тепловой энергии Хабаровска.

«Новая станция будет работать на природном газе, самом экологичном виде топлива. Негативное воздействие на окружающую среду будет минимальным, так как золовые выбросы в ходе рабочего цикла полностью исключены. Не потребуется и строительства новых золоотвалов для размещения золошлаковых отходов», — отметил энергетик.

Также, по словам Андрея Ванюкова, еще одним ее достоинством станет эффективность: на ТЭЦ-4 установят мощное, но при этом весьма компактное, оборудование российского производства самых последних образцов. Планируется смонтировать 4 газотурбинные установки с котлами-утилизаторами, 5 водогрейных котлов и 3 паровых котла.

«Преимуществом современных газотурбинных установок являются отличные маневренные возможности (способность быстро изменять мощность в соответствии с потребностями энергосистемы) и экономичность: для работы агрегатам требуется гораздо меньше топлива и воды, чем оборудованию старой теплоэлектроцентрали», — подчеркнул Андрей Ванюков.

После завершения строительства ТЭЦ-4 отслужившая свое ТЭЦ-1 будет выведена из эксплуатации, за исключением некоторых объектов ее инфраструктуры, необходимых для работы новой станции. С пуском новой теплоэлектроцентрали (и учитывая мощности уже действующих в краевом центре) у Хабаровска появится большой задел на долгие годы: тепла и электричества хватит для строительства десятков микрорайонов как минимум до 2035 года. У энергетики города большой потенциал.

Помимо проектирования будущей ТЭЦ, ведется реконструкция уже имеющихся городских энергетических артерий с увеличением диаметра труб и прокладка новых: заключен долгожданный контракт на проектирование тепломагистрали ТМ-35, которая после ввода в строй даст мощный толчок развитию района Ореховой сопки. Уже в этом году там построят водовод, канализацию и электросети.