Хабаровский НПЗ хотя и заработал в субботу 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива, сообщил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Совместно с Нефтегазхолдингом был проработан вопрос о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. Речь идет в первую очередь о бензине марки АИ-92, — подчеркнул Анатолий Литвинчук.

По словам зампреда, разработанный порядок должен обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути. Что касается городов, то с руководством ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок «ННК». На остальных топливо будут продавать по карточкам.

— На АЗС «ННК», которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из 5 заправок «ННК» и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее 2-3 заправок. В Хабаровске из 52 АЗС «ННК» в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы. Схему продажи мы согласовали с руководством компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», поставляющей бензин на АЗС «ННК», где возник дефицит, — отметил Анатолий Литвинчук.

Региональные власти продолжат отслеживать и цены на топливо. Как добавил Анатолий Литвинчук, ежедневно в комитете по развитию ТЭК анализируют ценовую политику на местном рынке. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет.