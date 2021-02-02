В 2020 году порядка 70 жителей края вернули часть средств за приобретённые туры в период до 10 января. Общий размер кэшбэка составил более миллиона рублей. На сегодняшний день Ростуризм готовится к запуску третьего этапа программы, цель которой — стимулирование внутренних путешествий.

Такая форма выплат за туруслуги был запущена Ростуризмом на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Программа стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса. Первый этап акции состоялся 21-28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря 2020 года.

На втором этапе был предусмотрен кэшбэк за путешествия, совершенные до 10 января 2021 года. Определиться с выбором помогали туркомпании – участники программы: «Чудеса света», «Радуга-Тур», «Бизнес Мозаика», «Дальневосточные каникулы», «Солнечный мир», «Старый город», «Единое агентство путешествий». Кэшбэк предоставлялся за размещение в гостиницах «Интурист», «Парус», «Конгресс отель Амакс-Турист», «Чайка» и «Аврора». За это время жители Хабаровского края, воспользовавшиеся программой, путешествовали не только по южным территориям страны, но и внутри региона.

В настоящее время Ростуризм занимается разработкой третьего этапа программы возмещения туристам части стоимости туруслуг. Планируется, что к участникам программы предъявят ряд обязательных требований. В их числе — оплата услуг по карте МИР, период проживания — не менее 2 ночей. На сегодняшний день официальный документ находится в стадии утверждения.