Ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией остается напряженной. Как сообщили в горздраве, с 25 по 31 января в хабаровские медучреждения с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции обратились 4808 человек, что на 678 случаев меньше, чем за предыдущий отчетный период. Эпидпорог по этому заболеванию превышен на 3,2%. Среди детей в возрасте до 2 лет выявлен 841 случай заражения, от 3 до 6 лет — 1336, от 7 до 14 лет — 896, среди людей старше 15 — 1735 случаев. Госпитализировано 19 человек.

«Чтобы снизить риск заражения, хабаровчанам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывать руки санитайзерами, стараться избегать массовых скоплений людей. Особенно эти рекомендации актуальны для горожан возрастной категории 65+», — сказала консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева.

Также она отметила, что за предыдущую неделю в Хабаровске выявлен 761 случай заболевания внебольничной пневмонией, госпитализировано 389 человек. Больше всего заразившихся зафиксировано среди жителей в возрасте от 40 лет и старше. В общей сложности с 1 января 2021 года этот диагноз поставлен 3759 горожанам, а за весь прошлый год внебольничную пневмонию перенесли более 26 тысяч хабаровчан.