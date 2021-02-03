Авиасообщение между Хабаровском и Охой будет восстановлено в марте текущего года. В настоящее время правительство Сахалинской области занимается решением организационных вопросов, ведется работа по отбору авиакомпаний для заключения договора на выполнение межрегиональных субсидированных перевозок.

Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства хабаровского края, прямые рейсы из Охи в Хабаровск и обратно приостановили из-за пандемии и ее последствий еще в прошлом году.

– В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции все авиаперелеты из Хабаровска на остров осуществлялись через аэропорт «Южно-Сахалинск». Возобновление полётов по направлению «Хабаровск – Оха» позволит значительно повысить транспортную доступность двух регионов, а также сэкономит пассажирам время в пути, – пояснили в региональном министерстве.