Авиасообщение между Хабаровском и Охой будет восстановлено в марте текущего года. В настоящее время правительство Сахалинской области занимается решением организационных вопросов, ведется работа по отбору авиакомпаний для заключения договора на выполнение межрегиональных субсидированных перевозок.
Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства хабаровского края, прямые рейсы из Охи в Хабаровск и обратно приостановили из-за пандемии и ее последствий еще в прошлом году.
– В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции все авиаперелеты из Хабаровска на остров осуществлялись через аэропорт «Южно-Сахалинск». Возобновление полётов по направлению «Хабаровск – Оха» позволит значительно повысить транспортную доступность двух регионов, а также сэкономит пассажирам время в пути, – пояснили в региональном министерстве.
Эта запись была опубликована 03.02.2021в 09:27. В рубриках: Общество.
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