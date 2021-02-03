Правительство России в рамках поручения Президента Владимира Путина расширило жителям Дальнего Востока доступ к льготным авиабилетам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь все дальневосточники, а не только льготники, зарегистрированные на территории региона, входящего в состав ДФО, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. Речь идёт о перелётах в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, в списке 21 маршрут. Это, в частности, рейсы в Москву из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Читы и Якутска. Как показывает практика, именно они наиболее востребованы у дальневосточников.

Согласно постановлению, стоимость перелета из Хабаровска до Москвы или Санкт-Петербурга в одну сторону составит 10 200 рублей, туда и обратно — 20 400 рублей.

— Пока продажа не возобновлена, информация будет сообщена дополнительно. В настоящее время авиакомпании работают с Росавиацией по корректировке действующих соглашений в части расширения льготных категорий и выделения дополнительных средств. Отметим, что у граждан будет возможность оформить льготные билеты на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер» и других без посещения офисов продаж, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Напомним, 22 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении в текущем году 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей округа. Предполагается, что благодаря этому приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут около 450 тысяч человек. Ранее на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) уже было выделено 5,8 млрд рублей.