С 2021 года получение повторных документов в ЗАГС стало доступнее. Теперь не нужно обращаться с письменным запросом или запросом в электронной форме в орган записи актов гражданского состояния, который составил изначальный документ. Соответствующие изменения внесены в федеральное законодательство.
— С этого года граждане имеют право получить повторные свидетельства и справки в отделах ЗАГС по месту жительства или пребывания. Выдача документов происходит в день приема, независимо от того, в каком регионе страны проходила государственная регистрация того или иного события. Необходимый документ будет выдаваться на основании соответствующей записи акта гражданского состояния, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, — сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.
В ведомстве также отметили, что жители края достаточно часто обращаются за повторными документами. Так по итогам 2020 года выдано 62162 справок и свидетельств.
Напоминаем, что отделы ЗАГС Хабаровского края работают по предварительной записи в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Эта запись была опубликована 03.02.2021в 13:53. В рубриках: Общество.
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