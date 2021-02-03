Власти региона продолжат в этом году практику компенсаций расходов населения за услуги ЖКХ. Выплаты получат те жильцы, у которых суммы в квитанциях в сравнении с декабрем 2020 года превысят предельные индексы роста. Как уже сообщалось ранее, на первое полугодие 2021 года в регионе такой индекс установлен на уровне 0%, а с 1 июля – в размере 3,8%. Любое превышение платы свыше этих цифр будет оплачено из краевого бюджета.

— На выплату компенсаций гражданам из-за роста платы на коммунальные услуги в бюджете края предусмотрено более 130 млн рублей. Граждане получают компенсацию в том случае, когда рост платы за коммунальные услуги в текущем месяце превысил предельный индекс. При этом учитывается совокупная плата за все услуги: отопление, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Рассчитывают компенсацию органы местного самоуправления, для этого они ежемесячно сопоставляют плату за текущий месяц и декабрь предыдущего года. Сравнение идет по одинаковому набору коммунальных услуг, объему потребления и количеству проживающих в квартире граждан, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве уточнили, размер компенсации можно посмотреть в квитанции в разделе «Справочно». При этом сумма в строке «К оплате» – это разница между начисленной суммой платы за коммунальные услуги и компенсацией. То есть жители оплачивают коммунальные платежи уже за вычетом компенсации в пределах установленных индексов. Обращаться при этом никуда не нужно, местные власти рассчитывают компенсацию самостоятельно.

— Бывают случаи, когда компенсация гражданам не предоставляется. Так может произойти, если в течение года тариф коммунальной компании был по каким-то причинам снижен, а потом приходит новый поставщик услуг, который ставит современное оборудование, меняет ветхие сети. Тариф такого поставщика, за счет его вложение в развитие инфраструктуры, будет выше. И это может привести к росту платы граждан. По сравнению с платой по сниженному тарифу рост может быть существенным, но в сравнении с декабрем прошлого года может и не превысить предельный индекс. Тогда компенсация не положена, но такие случаи происходят крайне редко, — добавили в ведомстве.

Напомним, в 2020 году из краевого бюджета на компенсацию расходов граждан на коммунальные услуги был направлен 91 млн рублей. Поддержкой воспользовались жители Хабаровска, Советско-Гаванского, Николаевского, Амурского, Верхнебуреинского, Солнечного, им. Лазо, Хабаровского и других муниципальных районах края.

Справочно. Порядок расчета компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги и применения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 г. № 356, постановлением Правительства Хабаровского края от 06 июня 2014 г. № 176-пр.